Śmiertelny wypadek na autostradzie A2. 19-latka z BMW niewinna? Ustalenia prokuratury po tragedii młodych ludzi z Torunia

Śmiertelny wypadek na A2, w którym zginęli młodzi ludzie, wydarzył się 7 stycznia 2023 roku. Samochodem BMW kierował 19-letnia dziewczyna, pasażerami byli jej znajomi ze szkoły. Wszyscy pochodzili z Torunia. Autostradą wracali do domu z Warszawy.

Śmiertelny wypadek na A2 koło Łodzi

W sprawie wypadku śledztwo prowadzi prokuratura w Brzezinach. Co ustalono w czasie 6 tygodni intensywnego śledztwa? Czy do wypadku przyczyniło się auto włączające się do ruchu z MOP-u. Na razie prokuratura bierze pod uwagę kilka wersji wydarzeń.

Jak informuje prokuratura 19-latkę kierująca BMW będzie można przesłuchać dopiero na przełomie marca i kwietnia. W tej chwili, w ocenie biegłego psychiatry, jest to niemożliwe.