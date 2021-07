Śmiertelny wypadek na DK 74 koło Bełchatowa. Tragiczny wypadek we wsi Wielopole

Śmiertelny wypadek wydarzył się sobotę rano na drodze we wsi Wielopole koło Bełchatowa. Na drodze DK 74 doszło do zderzenia trzech pojazdów osobowych: seat ibiza, lexus oraz ford fiesta. W wypadku zginął mężczyzna a trzy osoby zostały ranne.

Z nieustalonych na tę chwilę przyczyn doszło do zderzenia wszystkich pojazdów.

Policja informuje, że po wypadku 20-letni kierowca lexusa został przewieziony do szpitala w Piotrkowie Trybunalskim, jego 20-letnia pasażerka pogotowiem lotniczym została przetransportowana do szpitala w Sieradzu. Również 63-letni kierowca seata został przetransportowany pogotowiem lotniczym. Trafił do szpitala w Łodzi. Zaś 72-letni kierujący fordem trafił pod opiekę medyków z bełchatowskiego szpitala.