Śmiertelny wypadek na DK 91. Kierowca uderzył w drzewo Małgorzata Kulka

Do śmiertelnego wypadku doszło we wtorek rano (7 września) na DK 91 koło Radomska. Kierowca peugeota w okolicach miejscowości Bobry uderzył w drzewo, nie udało się go uratować.