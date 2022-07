Śmiertelny wypadek na drodze Piotrków - Koło, 30.07.2022

Jak wstępnie podaje policja, 37-latek kierujący citroenem, jadąc od strony Piotrkowa, z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na przeciwległy pas i doprowadził do czołowego zderzenia z jadącym w stronę Piotrkowa hyundaiem.

Jak dodaje, citroenem podróżowała również dwójka 9-letnich dzieci, które także doznały poważnych obrażeń. Na miejsce został wezwany śmigłowiec LPR, który przetransportował jedno z rannych dzieci do szpitala w Łodzi. Drugie dziecko zostało przewiezione do szpitala w Piotrkowie. Do szpitala trafiła też kobieta kierująca hyundaiem.