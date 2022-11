Śmiertelny wypadek w Łaszewie Rządowym w powiecie wieluńskim. 68-letni mężczyzna został potrącony przez samochód

Do wypadku doszło około godziny 18:40 na drodze gminnej w miejscowości Łaszew Rządowy. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 41-latek kierujący renault megane z nieustalonych dotąd przyczyn potrącił znajdującego się na jezdni 68-letniego mężczyznę. Niestety na skutek odniesionych obrażeń pieszy poniósł śmierć.

- Na miejscu wypadku policjanci pracowali pod nadzorem prokuratora. Wykonali oględziny, zebrali i zabezpieczyli ślady związane ze zdarzeniem oraz ustalili świadków. Kierujący samochodem 41-latek był trzeźwy. Okoliczności tego wypadku pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Wieluniu wyjaśniają policjanci - informuje Katarzyna Grela, rzecznik prasowy wieluńskiej policji.

Funkcjonariusze apelują do uczestników ruchu drogowego o wzmożoną ostrożność i rozwagę.

- Jesienią coraz wcześniej zapada zmrok, pogoda staje się kapryśna, na jezdni zalegają liście. Rośnie też ryzyko zdarzeń z udziałem pieszych, którzy nie zawsze pamiętają o noszeniu odblasków. Pamiętajmy, że częsta zmiana pogody wymaga dostosowania techniki jazdy do warunków drogowych. Dlatego prędkość pojazdu dostosowujemy nie tylko do obowiązujących ograniczeń, lecz przede wszystkim do warunków panujących na drodze i własnych umiejętności. Pieszym przypominamy, aby po zmierzchu nosili elementy odblaskowe, nawet jeśli przepisy tego nie wymagają. Czasem takie odblaski mogą uratować czyjeś życie. Pamiętajmy, aby przed wejściem na jezdnię upewnić się, czy można przejść bezpiecznie. Na drodze obowiązuje zasada ograniczonego zaufania do innych uczestników ruchu - uczula Katarzyna Grela.