Śmiertelny wypadek w Wieluniu. Jechał hulajnogą został potrącony przez porshe

Do tragedii doszło we wtorek 21 lutego na ul. Sieradzkiej w Wieluniu. Jak ustalili wstępnie pracujący na miejscu zdarzenia policjanci, około godz. 13:20mężczyzna jadący elektryczną hulajnogą po chodniku nagle zjechał na przejście dla pieszych, gdzie potracił go prowadzący porshe panamera 33-letni mieszkaniec powiatu gdańskiego.

Na miejsce zdarzenia wezwano służby medyczne. Na terenie pobliskiego Zespołu Szkół nr 3 lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Niestety, mimo reanimacji potrącony 39 letni mieszkaniec Wielunia zmarł.