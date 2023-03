Solid Rock Tribute w Keja Pub w Łodzi w ten weekend. Muzyka Dire Straits na żywo w najbliższy piątek. Bilety dostępne

Solid Rock w Keja Pub. Muzyka zespołu Dire Straits na żywo

W piątek wybrzmią najpiękniejsze utwory Dire Straits

Najpopularniejszy album zespołu, Brothers in Arms, sprzedał się w liczbie ponad 30 mln egzemplarzy, będąc zarazem jednym z pierwszych albumów wydanych na płycie CD. Podczas koncertu usłyszycie między innymi: "Money for nothing" czy "Walk of live", "Sultans of swing", "Private Investigations", "Calling Elvis", "So far away", "Telegraph Road.

Posłuchaj oryginalnych utworów zespołu: