Soundedit 2022. Midge Ure, wokalista zespołu Ultravox, wystąpi w Warszawie

Midge Ure przyjedzie do Polski w ramach trasy koncertowej zatytułowanej „The Voice & Visions Tour”. Muzyk, laureat nagrody Człowieka ze Złotym Uchem łódzkiego festiwalu Soundedit w 2021 roku wystąpi tym razem 29 października, podczas warszawskiej odsłony wydarzenia w klubie Progresja.

Podczas koncertu Midge Ure zaprezentuje przekrojowy repertuar, w którym ma nie zabraknąć klasycznych utworów z albumów Ultravox oraz tych z okresu kariery solowej. Fani będą mogli usłyszeć niezapomniane i ważne utwory: „Dancing With Tears In My Eyes”, „The Voice”, „Hymn”, „Vienna” oraz „If I Was” i „Breathe”.

Artysta w 1980 roku dołączył do Ultravox, nagrywając i komponując utwory na album „Vienna”. Kolejne płyty „Rage In Eden” (1981), „Quartet” (1982) i „Lament” (1984) ugruntowały pozycję Ultravox, jako jednego z współtwórców najważniejszych dokonań w muzyce rock i pop. W roku 1985 artysta wydał pierwszy solowy album „The Gift”, z którego pochodzi przebój „If I Was”. W tym samym roku wspólnie z sir Bobem Geldofem skomponował piosenkę „Do They Know It’s Christmas?”. W 2008 roku, po 23 latach niebytu na scenie, ogłoszono reaktywację Ultravox. Zespół wyruszył w trasę koncertową i w 2012 roku wydał „Brilliant”, pierwszy od 28 lat album w oryginalnym składzie. A w 2014 roku ukazał się solowy album Midge’a - „Fragile”. Pod koniec 2017 roku artysta wydał album „Orchestrated”, z najważniejszymi utworami ze swojej kariery zaaranżowanymi na orkiestrę.

Międzynarodowy Festiwal Producentów Muzycznych Soundedit uhonorował artystę nagrodą Człowieka ze Złotym Uchem w uznaniu za „całokształt dokonań w dziedzinie produkcji muzycznej”. Bilety na warszawski występ Midge’a Ure’a kosztują 120 zł.