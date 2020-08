Spacery po łódzkim ogrodzie zoologicznym obok budowy Orientarium [GALERIA]

Zakończyły się prace przy układaniu zielonego dachu Orientarium. Ma on powierzchnię kilku boisk piłkarskich i powinien wytrzymać długą suszę, gwałtowne ulewy czy obfite opady śniegu . Jak informuje Arkadiusz Jaksa, prezes Miejskiego Ogrodu Zoologicznego, budowa Orientarium wchodzi w fazę wykończeniową. - Liczymy, że na przełomie sierpnia i września rozpoczniemy napełnianie niecki oceanicznej i niecki rafy koralowej: to ponad 2,5 tys. m sześc. wody oraz rozruch systemów filtracyjnych. Będzie to dla nas swego rodzaju kamień milowy. Równolegle w innych częściach Orientarium trwają prace wykończeniowe na wybiegach. Powstają dekoracje, które mają przenieść nas nie tylko w świat biologiczny, ale i pokazać bogactwo kulturowe Azji Południowo-Wschodniej - mówi.

Wszystkie osoby, które w najbliższym czasie odwiedzą zoo otrzymają promocyjny kupon, upoważniający do zakupu biletu normalnego lub ulgowego z 20 proc. rabatem (kupony są wydawane w kasach do wyczerpania zapasu). Do 30 września można uczestniczyć w spacerach z przewodnikiem po ogrodzie. Spacery odbywają się od poniedziałku do czwartku, od godz. 14 i 16. Koszt spaceru to 8 zł od osoby plus koszt biletu wstępu do zoo. Grupy zorganizowane będą mogły skorzystać z rabatu 50 proc. na prelekcje edukacyjne w okresie 1.09-31.10. Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja terminu.