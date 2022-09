Spadkowicz z elity rywalem drużyny Kazimierza Moskala

Przypominamy, że łodzianie spadli z elity w 2020 roku. Po spadku w Niecieczy doszło do dużych zmian kadrowych. Do Stali Mielec odszedł lider zespołu Piotr Wlazło. Ernest Terpiłowski wybrał Widzew Łódź, Matej Hybś wrócił do Czech i gra w FKTeplice, natomiast Dawid Kocyła przeniósł się do Wisły Płock. To najważniejsze osłabienia Niecieczy. Do drużyny dołączyli głównie młodzieżowcy, jak choćby Marcel Błachewicz.Są też Ukraińcy Taras Zawijskij, Artem Putiwcew, Andrij Dombrowski oraz Artem Poliarus.