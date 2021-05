Spalarnia śmiecie na Widzewie na terenie EC4. W Łodzi Veolia zacznie budowę Zakładu Odzysku Energii

-Zakład będzie bezpieczny dla środowiska oraz okolicznych mieszkańców – podkreśla Sławomir Wieteska. Będzie on m.in. wyposażony w nowoczesny system oczyszczania spalin. -Instalacje tego typu podlegają bardzo rygorystycznym regulacjom prawnym, a ich bezpieczeństwo dla zdrowia ludzi potwierdzają analizy środowiskowe – dodaje.

Nowoczesny Zakład Odzysku Energii spalający odpady i wytwarzający energię elektryczną powstanie w najbliższych latach przy ul. Andrzejewskiej 5 w Łodzi, na terenie elektrociepłowni EC4. Zbuduje go Veolia w ramach programu odchodzenia od węgla w łódzkim systemie ciepłowniczym „Nowa Energia dla Łodzi”.

Mieszkańcy mający wątpliwości będą mogli na bieżąco śledzić poziom emisji zanieczyszczeń w internecie oraz na tablicy umieszczonej przed zakładem.

Do zakładu nie będą przyjeżdżać zwykłe śmieciarki, bo nie będzie on przetwarzać odpadów zmieszanych, tylko ich część, zwaną pre-RDF. Jest ona pozbawiona elementów organicznych, które odpowiadają za brzydkie zapachy.

- Pre-RDF będzie dostarczany ciężarówkami z zamkniętymi naczepami i ruchomą podłogą. Na teren zakładu samochody będą wjeżdżać do hermetycznej hali rozładunkowej. Po jej zamknięciu paliwo będzie wyładowywane do szczelnego bunkra – wyjaśnia Wieteska.

Budowa zakładu będzie mieć niewielki wpływ na ruch kołowy w okolicy. Transport paliwa ma się odbywać w dni robocze od godz. 8 do 16. Ulicą Puszkina będzie jeździć dodatkowo 40 pojazdów dziennie, za to zmniejszy się liczba pociągów dowożących węgiel do EC4, mniej będzie też ciężarówek wyjeżdżających z popiołem.