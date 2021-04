Spalony samochód ze zwęglonym ciałem w środku znaleźli strażacy, którzy pojechali gasić pożar lasu! Tragedia koło Zgierza 27.04.2021

W Rokitnicy koło Zgierza pojawiły się trzy zastępy straży pożarnej.

Po godz. 12 na miejscu pojawili się policjanci. Na razie nie da się nic powiedzieć na temat przyczyny pożaru, czy doszło do nieszczęśliwego zdarzenia, wypadku czy też kierowca targnął się na życie. To będą wyjaśniać policjanci i prokuratorzy.

Działania policjantów nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Zgierzu.

- Ciało, bardzo zniszczone przez ogień, zostało zabrane do Zakładu Medycyny Sądowej, gdzie zostanie przeprowadzona sekcja - mówi prok. Krzysztof Kopania, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi. - Najprawdopodobniej należą one do 52-letniego mężczyzny z powiatu zgierskiego, który kilkanaście dni wcześniej stracił żonę. Jest za wcześnie, by mówić o tym, jak mogło dojść do tragedii, musimy poczekać na wynik sekcji zwłok.