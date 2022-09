Sparing ŁKS wygrany. Dziś drugi mecz. Aleksandra Gryka z ŁKS: Tworzymy fajną paczkę

- To na pewno jest inny poziom, inne wymagania od trenera i też inaczej się gra z dziewczynami, z którymi na co dzień się nie przebywa - powiedziała Aleksandra Gryka o pierwszym sparingu z Radomką. - Trochę zaskoczenie, bo nie znamy ich charakterystyki ani taktyki, więc gramy tak na czuja. Ale to jest bardzo przydatne w budowaniu własnej gry i myślę, że dzisiaj udało nam się to bardzo dobrze.

Wynik nie był sprawą pierwszorzędną, ale środkowa ŁKS-u Commercecon Łódź przyznała, że wygrana to dobry znak i dobrze wpłynie na zespół. - Nawet w okrojony składzie jesteśmy w stanie grać z dobrymi zespołami, bo Radomka to jest fajny klub w tym sezonie. Jesteśmy zgrane, to wygląda i tworzymy fajną paczkę. To na pewno buduje. Myślę, że ta wygrana dzisiejsza podbuduje nas przed jutrzejszym sparingiem i jutro będzie jeszcze lepiej - powiedziała.