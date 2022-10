Specjalni goście na szlagierowym meczu ŁKS z Arką

Dotychczasowy rekord ŁKS tego sezonu ustanowiony został podczas meczu z Ruchem Chorzów. To spotkanie obejrzało 8540 widzów. Przed meczem z Arką niektórzy zapowiadają, że będzie 12 tysięcy widzów, ostrożniejsi przewidują, iż na trybunach zgromadzi się około 10 tysięcy. Zobaczymy!

- Wieści o niezwykłym wydarzeniu dotarły do byłych piłkarzy, którzy mieszkają poza Łodzią. Na pewno z Warszawy przejdzie na mecz ŁKS - Arka Wiesław Jańczyk - informuje Jacek Bogusiak, kustosz tradycji ŁKS. - Towarzyszyć mu będą wnuczka i wnuczek.

Wiesław Jańczyk ma 91 lat. Niedawno otrzymał odznakę „Za zasługi dla Miasta Łodzi”. Wiesław Jańczyk to jedyny łódzki sportowiec, który złoty medal mistrzostw Polski zdobył w piłce nożnej i koszykówce.

Oczywiście nie zabraknie także stałych bywalców stadionu ŁKS, jak Grzegorz Krysiak, Rafał Niżnik, Piotr Soczyński, Marek Dziuba, Marek Chojnacki, Jacek Ziober.

W każdej chwili można zdobyć bilet na szlagierowy mecz 16. kolejki Fortuna 1 Ligi: ŁKS – Arka Gdynia za pośrednictwem internetowego systemu sprzedaży (bilety.lkslodz.pl). Od wtorku sprzedaż wejściówek również w kasach biletów znajdujących się od strony al. Unii 2.

Początek spotkania ŁKS-u (2. miejsce w tabeli) z Arką Gdynia (też na podium) w niedzielę 30 października o godz. 12.40. To ostatnie spotkanie ŁKS w 2022 roku na Stadionie Króla, w dodatku… w rocznicę urodzin Władysława Króla.