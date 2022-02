Spektakl na podstawie głośnej książki obrazkowej Scotta Stuarta na scenie „Pinokia”

Spektakl w reżyserii Bartosza Kurowskiego oparty jest na głośnym picturebooku Scotta Stuarta pod tym samym tytułem. To przełożona na wiele języków (polskiego dokonał Michał Rusinek) poruszająca, rymowana i obrazkowa opowieść o małym chłopcu z uparcie różowym cieniem i o jego pełnej emocji wyprawie do szkoły w… spódniczce. A także o niezwykłym ojcu, który pokazał, co to znaczy naprawdę wspierać swoje dziecko w jego wyborach i być obok w każdej sytuacji. Książka została zainspirowana prawdziwą historią synka autora.

- Uważam, że o temacie, jaki podejmuje książka i nasz spektakl po prostu trzeba obecnie mówić, ze względu na sytuację dotyczącą wielu dzieci w szkołach podstawowych, czy młodzieży w liceach - podkreśla Bartosz Kurowski. - Mam nadzieję, że widzowie będą mogli zastanowić się nad tym, iż po prostu każdy z nas jest inny i nie należy zwracać uwagi na kolor naszego cienia, tylko wspólnie, dogadując się, zmieniać świat na lepsze.