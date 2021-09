Spis powszechny. Niewiele ponad trzy tygodnie do końca, a 1/3 mieszkańców się nie spisała. Kara za odmowę udziału to nawet 5 tys. zł

Tylko do 30 września trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Jak wynika z danych GUS, ponad 33 proc. mieszkańców województwa łódzkiego jeszcze nie wzięło w nim udziału. Tymczasem za odmowę grozi kara w wysokości nawet 5 tys. zł.Spis powszechny odbywa się co 10 lat i udział w nim jest obowiązkowy dla wszystkich mieszkańców. Tegoroczna edycja rozpoczęła się 1 kwietnia i potrwa do końca września.Czytaj dalej

Grzegorz Gałasiński