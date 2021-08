Spis powszechny skończy się za niewiele ponad miesiąc. Jak dokonać samospisu? Za odmowę spisu powszechnego grozi 5000 zł kary Alicja Zboińska

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań trwa do końca września, a do tej pory udział w nim wzięło niewiele ponad 60 proc. mieszkańców województwa łódzkiego. Tymczasem za odmowę udziału w spisie grozi kara w wysokości do 5 tys. zł.