Spis powszechny. Większość mieszkańców województwa łódzkiego nie wzięła udziału. Rachmistrzowie wyruszyli w teren. Jak ich rozpoznać?

800 tys. osób, czyli niespełna 1/3 mieszkańców województwa łódzkiego wzięła do tej pory udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Jest to obowiązkowe, a czasu jest coraz mniej. Do akcji wkroczyli rachmistrzowie terenowi.Spis rozpoczął się 1 kwietnia i początkowo miał się zakończyć 30 czerwca, ale został przedłużony do 30 września. Obowiązkowy jest tzw. samospis internetowy, który realizowany jest na dwa sposoby: przez aplikację lub przez telefon. Po majówce do akcji wkroczyli rachmistrzowie telefoniczni, a w ostatnich dniach także terenowi. Mimo to większość mieszkańców województwa łódzkiego jeszcze nie odpowiedziała na pytania.Czytaj dalej

Grzegorz Gałasiński