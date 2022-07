Spływy kajakowe rzeką Pilicą. Gdzie na kajaki? Najpiękniejsze trasy na spływy kajakowe w województwie łódzkim 16.07.2022

Gdzie na spływ kajakowy w Łódzkiem? Przegląd najpiękniejszych tras kajakowych

Nie od dziś wiadomo, że jedne z najpiękniejszych tras kajakowych są na rzece Pilicy. Można nią spłynąć już od Przedborza, ale warto też wybrać krótsze odcinki, np. z Tomaszowa do Zakościela lub dalej do Mysiakowca. Są i takie dla bardziej wytrwałych, na przykład rzeką Luciążą na odcinku od Kłudzic do Murowańca (ujście do zalewu Sulejowskiego). Spływy można zaplanować na jeden dzień lub cały weekend.