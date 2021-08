Społeczeństwo całego kraju musi być szczerze zaangażowane, aby uzyskać odporność populacyjną. #SzczepimyGminy

Ilu mieszkańców gminy Drużbice jest już obecnie zaszczepionych?

Mimo działań promocyjnych w Gminie Drużbice, wynik w pełni zaszczepionych mieszkańców naszej gminy nie jest zbyt wysoki i wynosi około 37 proc. Ja sam zaszczepiłem się już w czerwcu. Na szczepienie zdecydowałem się, żeby chronić siebie i przede wszystkim innych przed wirusem Sars-Cov-2. Dlatego zachęcam wszystkich do tego, aby się zaszczepili, szczególnie że zapowiadane są kolejne mutacje wirusa i szczepienia mogą znacznie ograniczyć nadejście kolejnych fal pandemii. W mojej ocenie przyjęcie szczepionki na terenie gminy jest wygodne i należy z niego jak najszybciej skorzystać. Może zdarzyć się bowiem taka sytuacja, że ze względu na małe zainteresowanie szczepieniami w gminach, będą one możliwe tylko w miastach powiatowych lub wojewódzkich. Możliwe jest też, że w przyszłości szczepienia przeciw Covid-19 staną się odpłatne. Dlatego zachęcam do nieodkładania decyzji o szczepieniu, jednocześnie przypominając, że powinna być ona indywidualna i każdy musi podjąć tę decyzję osobiście.