Sponsor ŁKS Commercecon Piotr Przybylski: VitaDiet wspiera piękne i silne kobiety

Jako szef marketingu Ichem i odpowiedzialny za markę VitaDiet jest Pan nie tylko sponsorem, ale i zaangażowanym kibicem. Uczestniczy w meczach w Łodzi i na wyjeździe.

Piotr Przybylski: Kiedyś zdecydowaliśmy się na to, żeby wspierać kobiety. Przez wiele lat byliśmy partnerem Miss Polonia. Ostatnią naszą ambasadorką do czasu wyboru na Miss Świata była Karolina Bielawska. To był początek wiązania marki z kobietami. Następnie dotarł do nas ŁKS z propozycją współpracy.

Na początku wspieraliście piłkarzy Widzewa i siatkarki ŁKS.

Tak, ale w którymś momencie na coś trzeba się było zdecydować. Decydował o tym bardziej charakter sportu. Piłka nożna jest sportem, gdzie rola kibica i twardego podejścia do kibicowania jest przeogromna. Natomiast w przypadku siatkówki żeńskiej są dwa ważne aspekty.

Jakie?

Po pierwsze, to sport bardziej rodzinny, w którym również bardzo dużo się dzieje. Można powiedzieć, że mieliśmy to szczęście, że w pierwszym roku naszej współpracy zdobyliśmy złoty medal i w związku z tym to było takie bardzo budujące i rozwijające. Uczyliśmy się marketingu sportowego. Mając zawodniczki z dziesiątkami tysięcy obserwujących w mediach społecznościowych chcemy wykorzystywać ten fakt w promocji marki VitaDiet i wzmocnić wizerunek naszych produktów.