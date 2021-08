Sport najmłodszych. Olimpijskie zmagania łódzkich przedszkolaków

Zdobywając kolejne umiejętności, dzieci rozwijają nie tylko cechy fizyczne, ale i kompetencje społeczne potrzebne do funkcjonowania w grupie, czy zdobywania wiedzy i nowych doświadczeń.

- Fundacja Veolia Polska od lat wspiera zrównoważony rozwój miast. Jednym z elementów zrównoważonego rozwoju jest także zdrowie i promowanie aktywności fizycznej wśród wszystkich mieszkańców. My zaczynamy już od przedszkolaków – mówi Izabela Rakuć-Kochaniak, Prezes Zarządu Fundacji Veolia Polska. – Być może dzięki temu, w przyszłości będą nawet zdobywać medale olimpijskie – dodaje.

Mając to na uwadze, wspólnie z Sportową Akademią Veolia Junior przygotowaliśmy kolejną edycję Olimpiady Przedszkolaków on-line. Veoliada 2021 podzielona jest na dwa etapy - rozgrzewkę i rozgrywki, w czasie których dzieci doskonalą podstawowe umiejętności ruchowe i poznają kolejne dyscypliny olimpijskie.

Projekt realizowany jest w Łodzi we współpracy Fundacji Veolia Polska i Veolia Energia Łódź S.A., a prowadzony przez operatora Sportowej Akademii Veolia Junior – Fundację V4Sport.

Uczestnicy Veoliady mierzą się także w konkursie. Na trzy zwycięskie placówki z Chrzanowa, Hrubieszowa, Kraśnika, Łodzi, Poznania, Szczytna, Świdnika, Świecia, Tarnowskich Gór, Warszawy, Wrześni i Zamościa czekają nagrody o wartości 500 zł dla pierwszego miejsca oraz 250 zł dla drugiego i trzeciego miejsca.

Do wydarzenia można dołączyć na każdym etapie trwania Veoliady. Placówki, które zgłoszą swój udział otrzymają również pakiet startowy z propozycją zabawy z kategorii „zrób to sam”, czy materiałami komunikacyjnymi. Chętne przedszkola prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego - https://forms.gle/bFQdYTfGntabiqqj7. Szczegóły na Facebooku – Veoliada 2021 – Olimpiada Przedszkolaków on-line. ą