Sportowiec Roku 2022. 1. Mateusz Bieniek: Jak najlepszy środkowy świata został bramkarzem

Do tej pory urodzony w Blachowni zawodnik występował w takich klubach jak Effector Kielce, ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, włoskie Cucine Lube, a obecnie reprezentuje barwy PGE Skry Bełchatów. To jednak już ostatnie mecze Mateusza w tej drużynie, gdyż odchodzi do Warty Zawiercie. W karierze klubowej sięgnął po dwa mistrzostwa Polski (2017, 2019), Klubowe Mistrzostwo Świata (2019) oraz Puchar Włoch (2020). W ostatnich latach był on także ważną częścią polskiej reprezentacji, w której zdobył złoto mistrzostw świata (2018), brąz mistrzostw Europy (2019), srebro Ligi Narodów i srebro mistrzostw świata.

W sierpniu 2021 roku w Bazylice Katedralnej w Kielcach odbył się ślub Mateusza Bieńka i wybranki jego serca - kielczanki Marty. W pięknej uroczystości wzięli udział znani siatkarze, między innymi Bartosz Kurek, Piotr Nowakowski, Aleksander Śliwka. Nasz laureat swoją ukochaną poznał jeszcze za czasów gry w Effectorze Kielce (2013-2016).