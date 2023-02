Sportowiec Roku 2022. 11.Vitalii Kramarenko - postrach rywali Master Pharm, a teraz Budo 2011 Aleksandrów

Jego rodzinnym miastem jest Odessa. Często w rozmowach z przyjaciółmi z drużyny rugbowej z Łodzi wspomina swoje rodzinne miasto. Ubolewa, że teraz w Ukrainie dzieją się takie przerażające rzeczy.

Ukrainiec Vitalii Kramarenko to silny zawodnik, który zdobywa najwięcej przyłożeń w rozgrywkach ligowych. To postrach rywali Master Pharm, a teraz Budo 2011 Aleksandrów Łódzki. Wystarczy na niego spojrzeć, by wyobrazić sobie, jak ciężko go zatrzymać, gdy ma piłkę i rozpoczyna swój bieg na pole punktowe przeciwnika.