Sportowiec Roku 2022. 5. Dominika Kopińska. Łódzki Cristiano Ronaldo w spódnicy

Na profilu naszej laureatki na FB widnieje duże zdjęcie Cristiano Ronaldo, bo portugalski piłkarz jest idolem naszej zawodniczki. Oboje prezentują podobny styl gry.

Dominika Kopińska swoją karierę zaczynała w Wiśle Nowe. Następnie swoją przygodę kontynuowała w Unifreeze Górzno, z roczną przerwą na występy w Sztormie Gdańsk. Od sezonu 2018/2019 reprezentowała barwy Medyka Konin. W tym okresie zadebiutowała również w reprezentacji Polski. Drugi sezon gra w drużynie TME SMS Łódź.

- Cieszę się na zmianę i do SMS przychodzę bardzo pozytywnie nastawiona – podkreśliła Dominika Kopińska dwa lata temu w wypowiedzi dla portalu „Kobiecy Futbol”. - Mam duże oczekiwania wobec siebie czy klubu. Mam nadzieję, że ten transfer pomoże wrócić mi do reprezentacji, bo gra z orzełkiem na piersi to wielkie wyróżnienie i duma, a także spełnienie marzeń. Wierzę, że swoją dyspozycją na boisku przekonam panią selekcjoner do siebie.