Sportowiec Roku 2022. Aleksandra Knop: Trzeba ciężko trenować i wierzyć w siebie

Grudniowe mistrzostw Polski były jej popisem. Na 200 m motylkowym zwyciężyła Aleksandra Knop (2:09.42), która wyprzedziła Klarę Kowalską i Julię Maik. Dla przedstawicielki UKS 190 Łódź był to już czwarty medal wywalczony indywidualnie na zawodach w Bydgoszczy. Wcześniej triumfowała na 400 m stylem zmiennym, a do tego była 2. na 400 i 800 m stylem dowolnym.

– Trzeba ciężko trenować, wierzyć w siebie, ale małe szczęście też zawsze pomaga – komentowała łodzianka, która została zgłoszona do rywalizacji w aż dziewięciu konkurencjach. – To zimowy sezon, nie muszę się nastawiać na żadne minima, więc to ja wybierałam sobie starty. Można powiedzieć, że na starość troszeczkę mi odwala. Na ten rok już wszystko osiągnęłam. W przyszłym sezonie chciałabym zdobyć kwalifikację na mistrzostwa świata i Uniwersjadę – powiedziała Ola Knop.