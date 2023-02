Sportowiec Roku 2022. Marcin Stanisławski: Dorobek Widzewa powinien wszystkich zadowolić

Marcin Stanisławski (ur. 2 grudnia 1983 w Łodzi) z niejednego pieca jadł chleb. Grał na trawie na drugim poziomie rozgrywkowym, m.in. 17 razy w ŁKS Łódź w sezonie 2002/03. Z drużyną Gatty wywalczył tytuł wicemistrza Polski 2015, a z drużyną KP Łódź był mistrzem Polski na plaży.

Największe sukcesy odniósł w futsalu. Za czasów prezes Widzewa Martyny Pajączek doprowadził do utworzenia w strukturach klubu sekcji futsalu.

– Futsal to dyscyplina sportu, którą kibice chętnie oglądają, szybka, widowiskowa, a przede wszystkim wywodzi się bezpośrednio od najważniejszej dla nas piłki nożnej - wyjaśniała Martyna Pajączek, prezes Widzew Łódź SA.

Został grającym trenerem drużyny, awansował z nią do ekstraklasy i zajmuje bezpieczne miejsce w środku tabeli.

- Szukamy jednak radości w czymś innym niż miejsce w tabeli, dużo trenujemy, dużo rozmawiamy. Kilku z nas cieszy się każdym dniem na hali, bo wiemy, że to już końcówka. Dla nas to pierwszy sezon w FOGO Futsal Ekstraklasie i mimo, że mamy graczy, którzy pozjadali zęby w ekstraklasie, to dziś nie ma to już znaczenia. Rok w piłce to wieczność, a nas indywidualnie nie było w niej dwa lata, w moim przypadku, czy Darka prawie trzy. Nie chcemy zakłamywać rzeczywistości, znamy swoje deficyty. Rozmawiamy o nich i szukamy rozwiązań zastępczych. Po ostatniej kolejce tej rundy pewnie przyjdzie czas na krótkie podsumowanie. Bądźmy jednak szczerzy i poważni - dorobek punktowy, który zapewni Widzewowi w tym sezonie utrzymanie w FOGO Futsal Ekstraklasie powinien nas wszystkich zadowolić - przeanalizował trener Widzewa, cytowany przez portal futsalekstraklasa.pl.