Sportowiec Roku 2022. Zuzanna Dopieralska: Łodzianka mistrzynią Europy i wicemistrzynią świata

W lipcu 2022 roku Zuzanna Dopieralska wywalczyła złoty medal i tytuł Mistrzyni Europy w Karate. Jest to olbrzymi sukces zawodniczki Olimpu, w ostatnich kilkunastu latach nikt z polskich zawodników nie sięgnął po złoto w Mistrzostwach Europy.

W walce finałowej nasza zawodniczka zmierzyła się z zawodniczką z Grecji Pappa Christina Triada. Walka ta była ciekawa i emocjonująca do samego końca niemniej zakończyła się zwycięstwem stosunkiem punktów 6 do 3 dla nowej Mistrzyni Europy łodzianki Zuzanny Dopieralskiej.

Drugi wielki sukces miał miejsce w listopadzie 2022 roku. Wielki sukces polskiego i łódzkiego karate, Zuzanna Dopieralska z Olimpu Łódź wywalczyła srebrny medal i wicemistrzostwo Świata w karate w kategorii kadet – 47 kg.