Sportowiec Roku Anna Lozovytska: Dziękuję wszystkim Polakom za wsparcie w tych trudnych czasach. Chwała Ukrainie

Anna Lozovytska, bo o niej mowa, została Sportowcem Roku 2022 w regionie łódzkim w plebiscycie Dziennika Łódzkiego. Jest mistrzynią Ukrainy U20 i U18 w siedmioboju. Zajęła również pierwsze miejsce w kwalifikacjach do mistrzostw Polski. Poza sportem pomaga zwierzętom jako wolontariusz. Jej największą pozasportową pasją jest fotografia. Anna Lozovytska to Ukrainka z Włodzimierza Wołyńskiego, która po wybuchu wojny z Rosją trafiła do Polski. Uczyła się w I Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu i startowała w barwach ULKS MOSiR Sieradz. Od nowego roku szkolnego jest w Łodzi i startuje w barwach UKS 55. Odbierając nagrodę wypowiedziała wzruszające słowa: Dziękuję wszystkim Polakom za wsparcie w tych trudnych czasach. Chwała Ukrainie.

Jak Pani czuje się w Łodzi?

Bardzo dobrze się czuję i bardzo mi się w Łodzi podoba. Chodzę do XXXLiceum Ogólnokształcącego w Łodzi, trenuję w UKS 55 Łódź u Macieja Paliszewskiego. To bardzo dobry trener, pomaga mi we wszystkich i jestem mu niezmiernie wdzięczna. Na każdym kroku spotykam się z oznakami pomocy. Pomagają mi ludzie ze szkoły, mój wychowawca, pan od wychowania fizycznego Michał Kiriczenko.

Startuje Pani w zawodach?

Dwa tygodnie temu startowałam w Kijowie na Ukrainie i zajęłam pierwsze miejsce w zawodach pięciobojowych w hali. Mam przerażające wspomnienia z tych zawodów. Ja bardzo się bałam, non stop rozlegały się alarmy bombowe, tego dnia dużo rakiet trafiło w budynki w Kijowie. W naszej hali było wyłączone światło, ludzie byli przestraszeni. Nagrody otrzymaliśmy w piwnicy. Coś strasznego. Nikomu nie życzę takich traumatycznych przeżyć.

Pani przyjechała do Polski z powodu wojny?

Tak, uciekłam przed tą tragedią. Najbardziej martwię się o rodziców, którzy zostali na Ukrainie.

Jest Pani sama w Łodzi?

Tak, ale mam opiekuna, którym jest Aneta Bryszewska. Ona i jej rodzina mi bardzo pomogła. Czuję się w tej rodzinie, jakbym była jej członkiem.

Kiedy najbliższe starty z Pani udziałem?

Niestety, nie wystartowałam w mistrzostwach Polski, bo nie mam obywatelstwa polskiego. Dopiero po zawodach dowiedziałam się, że mogłam wystartować poza konkursem.

Przygotowuje się Pani do innych zawodów?

Tak, trenuję przed sezonem letnim. Prowadzę ciężkie, siłowe treningi.

Czym dla Pani jest zwycięstwo w naszym plebiscycie Sportowiec Roku?

Zupełnie się tego nie spodziewałam. Widać, że moją osobą i moimi losami wiele osób się przejęło i oddało na mnie swój głos. To bardzo miłe. Doceniam każdą pomoc i bardzo za nią dziękuję.