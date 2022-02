Sportowiec Roku. W naszym plebiscycie rządzi królowa sportu wraz z piłką nożną i siatkówką

Skoki narciarskie, żużel, piłka nożna – to sporty narodowe Polaków. Interesuje się nimi najwięcej kibiców. A które dyscypliny sportu są wiodące w województwie łódzkim? Którzy sportowcy zdobywali laury w plebiscycie Dziennika Łódzkiego na najlepszego i najpopularniejszego sportowca regionu łódzkiego?

Pierwszym laureatem naszego plebiscytu był lekkoatleta. W 1971 roku najlepszym sportowcem regionu został Kazimierz Maranda, nasz biegacz na 3000 m z przeszkodami. Rok później laur trafił w ręce kolarza Andrzeja Beka. Pierwszym piłkarzem w gronie laureatów był Jan Tomaszewski, triumfator w 1973 i 1974 roku.

Przez dziewięć lat w naszym plebiscycie rządzili przedstawiciele wymienionych trzech dyscyplin, bo laury zdobywali jeszcze Mieczysław Nowicki, Zbigniew Boniek i Krzysztof Sujka.

Dopiero w 1980 roku na liście zwycięzców pojawiła się czwarta dyscyplina – koszykówka – za sprawą wicemistrzyni Europy z ŁKSLudmiły Janowskiej.

Cztery dyscypliny: lekkoatletyka, piłka nożna, kolarstwo i koszykówka wiodły prym w naszym plebiscycie przez 15 lat. Triumfowali: widzewiacy Włodzimierz Smolarek, Józef Młynarczyk, Roman Wójcicki, ełkaesiak Jacek Ziober, Bożena Sędzicka, Artur Partyka, Małgorzata Gliszczyńska.

Dopiero w 1995 wpisaliśmy na listę piątą dyscyplinę. Nasz plebiscyt wygrał lotnik Ryszard Michalski (Aeroklub Łódzki, mistrz Europy w lataniu precyzyjnym.

Rodzina zwycięskich plebiscytowych dyscyplin do sześciu powiększyła się dopiero w 2000 roku, kiedy to tytuł Sportowca Roku zdobył kajakarz górski Krzysztof Kołomański. Pierwszym nagrodzonym przez nas siatkarzem był Robert Prygiel ze Skry Bełchatów i dzięki niemu siatkówka jako siódma została numerem jeden w plebiscycie Sportowiec Roku.

Chronologicznie na miejsce ósme wskoczyło pływanie (Aleksandra Urbańczyk-Olejarczyk z Trójki Łódź), a na dziewiąte żużel (Jacek Rempała z Orła Łódź).

Trudno wskazać jubileuszową dziesiątą dyscyplinę plebiscytu, bowiem do tego miana aspirują tenis i łyżwiarstwo szybkie. Sportowcami Roku 2013 ex-aequo zostali Jerzy Janowicz i Zbigniew Bródka. Od tamtego czasu przez siedem edycji naszego plebiscytu nie pojawiła się żadna nowa dyscyplina sportu. Tak więc na liście zwycięzców są sportowcy z 11 dyscyplin. Najwięcej razy wygrywali przedstawiciele lekkoatletyki, siatkówki i piłki nożnej.

Blisko lauru byli też: piłkarz ręczny Andrzej Szymczak w 1974, bokser Henryk Pielesiak w 1979, łyżwiarze figurowi Grzegorz Filipowski (1985), Sylwia Nowak i Sebastian Kolasiński (1993), karatecy Jacek Wierzbicki (1992), Katarzyna Krzywańska (1999) i Dorota Banaszczyk (2018), łuczniczka Justyna Mospinek (2003), zapaśniczka Agnieszka Wieszczek (2008), strzelczyni Agnieszka Nagay (2015), piłkarz plażowy Witold Ziober (2016), ale zajmowali drugie miejsca w naszym plebiscycie. Osiem dyscyplin było blisko, ale tytuły zebrała jedenastka.

Oto nasi laureaci z podziałem na dyscypliny sportu:

lekkoatleci (3 sportowców - 12 triumfów): Artur Partyka (9), Kazimierz Maranda, Adam Kszczot (2)

kolarze (3-4): Mieczysław Nowicki (2), Andrzej Bek, Krzysztof Sujka

piłkarze nożni (6-10): Jan Tomaszewski (3), Włodzimierz Smolarek (3), Zbigniew Boniek, Józef Młynarczyk, Roman Wójcicki, Jacek Ziober

koszykarki (5-5): Ludmiła Janowska, Bożena Sędzicka, Małgorzata Gliszczyńska, Elżbieta Trześniewska, Sylwia Wlaźlak

lotnik (1-1): Ryszard Michalski

kajakarz (1-1): Krzysztof Kołomański

siatkarze i siatkarki (8-12): Mariusz Wlazły (5), Robert Prygiel, Michał Bąkiewicz, Bartosz Kurek, Gabriela Polańska, Izabela Kowalińska, Klaudia Alagierska, Aleksandra Wójcik

pływacy (1-2): Aleksandra Urbańczyk (2)

żużlowiec (1-1): Jacek Rempała

tenisista (1-2): Jerzy Janowicz (2)

łyżwiarz szybki (1-1): Zbigniew Bródka. ą