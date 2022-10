Sposób babć na przeziębienie. Jak wykorzystać mleko w chorobie? Mleko z czosnkiem i miodem na pierwsze objawy przeziębienia

Objawy przeziębienia

Właściwości mleka

Mleko z czosnkiem i miodem

Połączenie mleka z czosnkiem i miodem to sposób na przeziębienie znany od wielu, wielu lat, przekazywany z pokolenia na pokolenie. Dzieje się tak, ponieważ mleko z czosnkiem jest bogate w witaminy i minerały, które sprzyjają naszemu zdrowiu. Warto, więc spożywać taką miksturę nie tylko w trakcie przeziębienia, ale też profilaktycznie, by zapobiegać chorobie. Miód świetnie sprawdzi się jako dodatek smakowy, ale również i przede wszystkim jako źródło wielu witamin.

Jak wykonać mleko z czosnkiem?

Do wykonania tego naturalnego antybiotyku potrzebujemy szklankę mleka, łyżkę miodu oraz duży ząbek czosnku lub dwa mniejsze.

Mleko podgrzewamy w garnku, nie dopuszczając go do zagotowania. Do ciepłego mleka dodajemy łyżkę miodu oraz ząbek czosnku przeciśnięty przez praskę. Pijemy od razu po przygotowaniu.