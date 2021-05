Sposoby, by wiosną tryskać energią. Poznaj te trzy proste zasady. Zyskasz werwę i odejmiesz sobie lat

Tzw. przesilenie wiosenne to normalne zjawisko – czas, gdy organizm dostosowuje się do nowych warunków pogodowych. Czy można ten proces przyśpieszyć? Oto 3 proste sposoby na szybsze odzyskanie równowagi i dostarczenie organizmowi wiosennej energii.

Po pierwsze: aktywność fizyczna

Aktywność jest istotna dla zachowania równowagi fizycznej i psychicznej. Codzienna porcja ruchu przynosi korzyści niezależnie od pory roku, jednak w okresie przesilenia wiosennego będzie podwójnie pomocna. Wiosenna aura sprzyja ruchowi na świeżym powietrzu, dlatego chcąc szybciej uporać się z objawami przesilenia i zyskać więcej energii do działania, warto każdego dnia wygospodarować czas na spacer, rower czy wizytę na siłowni pod gołym niebem. Pamiętajmy, że nie musi być to wysiłek intensywny, zwłaszcza że w czasie przesilenia trudno wykonywać forsowne ćwiczenia. Wystarczy minimum ruchu dostosowane do naszych możliwości. Zaleca się godzinę dziennie aktywności fizycznej. Najważniejsza jest jednak regularność, a nie chwilowe zrywy.