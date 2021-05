Sposoby na gołębie. Jak można pozbyć się gołębi? Zobacz, jak można usunąć gołębie z balkonu! Metody usuwania gniazd gołębi! 5.05.2021

Spadek po zmarłym. Kto dziedziczy? Na jaką część majątku można liczyć? Co robić by odziedziczyć spadek? Co mówi prawo spadkowe? 19.11.2020

Spadek po zmarłym. Kto dziedziczy? Na jaką część majątku można liczyć? Co robić by odziedziczyć spadek? Co mówi prawo spadkowe? Szalejąca pandemia skłania nas do częstszego myślenia o sprawach ostatecznych. Osoba, która zastanawia się, co się stanie z jej majątkiem po śmierci i jak sprawiedliwie podzielić ten majątek, powinna wiedzieć, że ma do wyboru dwie drogi. Pierwsza, bierna, oznacza zdanie się na przepisy prawa spadkowego, zawarte w IV księdze Kodeksu cywilnego. Druga, aktywna, polega na jasnym wyrażeniu swojej woli w testamencie. W niniejszym tekście skupimy się na tej pierwszej drodze, zatrzymując się przy bardziej skomplikowanych, choć wcale nie tak rzadkich przypadkach.