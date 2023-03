Spotkanie w zduńskowolskiej policji dla zainteresowanych służbą w mundurze. Chętni zapraszani są na czwartek

Praca w mundurze. Jakie szczegóły? Policja informuje

Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się z chwilą złożenia przez kandydata do służby w Policji następujących dokumentów:

podanie do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi przyjęcie do służby w Policji;

wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B)

dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu), w przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych – ich tłumaczenie;

kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (oryginały dokumentów do wglądu), jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służbie;

książeczka wojskowa zawierającą wpis potwierdzający odbycie zasadniczej służby wojskowej lub przeniesienie do rezerwy.