Spotkanie wielkich muzyków w Łodzi i urodziny wybitnego pianisty i łodzianina, Artura Rubinsteina

Spotkanie dwóch gigantów polskiej sceny jazzowej na jednej estradzie to elektryzujące wydarzenie dla wielu melomanów. W piątek 27 stycznia w Filharmonii Łódzkiej zagrają Leszek Możdżer i Adam Makowicz, którzy powrócili do wspólnych koncertów 18 lat po nagraniu słynnej płyty „Makowicz vs. Możdżer at Carnegie Hall”.

Krążek, nagrany podczas koncertu w 2004 roku w nowojorskiej sali koncertowej, dwukrotnie pokrył się platyną. Teraz będzie można usłyszeć między innymi te same utwory, choć oczywiście - jak przypominają organizatorzy - w muzyce improwizowanej nie ma dwóch takich samych wykonań. A na albumie znalazły się kompozycje Fryderyka Chopina, ale też takie klasyki światowej muzyki jazzowej, jak „Rosemary’s baby” Krzysztofa Komedy.

Mieszkający od lat 70. XX wieku w USA legendarny Adam Makowicz (ur. 1940) to kontynuator tradycji wielkich mistrzów jazzowego fortepianu. Jego specjalnością stały się koncerty oraz płyty poświęcone wielkim twórcom z pogranicza muzyki jazzowej i popowej. Jest też kompozytorem, ma w dorobku m.in. ponad sto utworów na kwartet smyczkowy i trio jazzowe. W 2008 roku został włączony w poczet najbardziej zasłużonych 400 Polaków w historii Stanów Zjednoczonych. Absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku. Współpracował z najznakomitszymi polskimi muzykami oraz światową czołówką jazzu: od Benny Goodmana po Herbie Hancocka. Był wielokrotnym solistą orkiestr i zespołów kameralnych, nagrał kilkadziesiąt płyt. Odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Leszek Możdżer (ur. 1971) to charyzmatyczny wizjoner łączący w swojej muzyce jazz, klasykę i wiele innych stylów. Jest także kompozytorem i występuje w triu z kontrabasistą Larsem Danielssonem i perkusistą Zoharem Fresco.