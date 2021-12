Sprawca śmiertelnego potrącenia 13-latka został doprowadzony do prokuratury. Kierowca w chwili potrącenia był pijany

Kierowca,który spowodował wypadek w wyniku którego zmarł 13-latek w prokuraturze

- Podejrzanemu 27-letni mieszkańcowi Zduńskiej Woli ogłoszony został zarzut spowodowania wypadku komunikacyjnego w wyniku którego śmierć poniósł małoletni rowerzysta - mówi Jolanta Szkilnik, zastępca Prokuratora Okręgowego w Sieradzu. - Do zdarzenia doszło 3 grudnia na drodze w okolicach Bogumiłowa. 27-latek jadący samochodem bez uprawnień i w stanie znacznej nietrzeźwości, bo w wydychanym powietrzu miało około 2,5 promila alkoholu, doprowadził do zderzenia z jadącymi prawidłowo dwoma małoletnimi rowerzystami. W wyniku zderzenia jeden z chłopców odniósł obrażenia ciała, w wyniku których mimo udzielonej pomocy medycznej oraz zabrania go przez śmigłowiec LPR, zmarł. Drugi z chłopców trafił do szpitala, ale po udzieleniu mu pomocy medycznej wyszedł już do domu. Jeśli chodzi o środek zapobiegawczy, to jedynym możliwym jest tymczasowy areszt dla sprawcy, o którego zastosowanie prokuratura wniosła do sądu.Ten ma teraz 24 godziny na uwzględnienie wniosku. Myślę, że posiedzenie sądu odbędzie się w poniedziałek rano. Jeśli chodzi o podejrzanego, to znany jest organom ścigania. Informacje odnośnie jego karalności udzielone zostaną później. Mężczyzna w żaden sposób nie odniósł się do zarzutu, nie chciał złożyć wyjaśnień.

Sprawcy wypadku grozi kara pozbawienia wolności do lat 12. Z naszych informacji wynika, ze był już wcześniej karany.