Sprawdź, ceny tanich domów z działką w okolicy Łodzi. Zobacz, ile kosztuje dom z działką! Oferty tanich domów w blisko Łodzi! 26.04.2021

GORĄCY TEMAT "Wojna o klon" na Starym Polesiu. Czy budowlańcy musieli wyciąć drzewo pod dojazd do nowego sklepu Lidl przy Żeromskiego?

"Gdzie jest nasze drzewo?", "Jak wycinka to tylko pod Lidla, pod Lidla", w końcu – nawiązujące do "Gwiezdnych Wojen" – "The Klon Wars". Transparenty z takimi hasłami zawisły w miniony weekend przy ul. Żeromskiego 48/50 w Łodzi, gdzie budowany jest nowy sklep sieci Lidl. Robotnicy ścięli klon w sobotę (24 kwietnia) w związku z lokalizacją wjazdu do budowanego sklepu. Krytycy tej decyzji twierdzą, że działka, na której powstaje inwestycja, jest na tyle duża, że wjazd można było zaplanować inaczej.