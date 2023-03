Sprawdź, czy masz jaskrę. Bezpłatne badania od 12 do 18 marca 2023. Nieleczona jaskra to droga do ślepoty

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała jaskrę za chorobę cywilizacyjną. Na świecie cierpi na nią około 68 mln osób, z czego 7 mln z nich jest niewidoma. W Polsce problem jaskry może dotyczyć od ok. 800 tys. do 1 mln osób. Szacuje się, że nawet połowa chorujących nie została do tej pory zdiagnozowana (dane GUS mówią o ok. 420 tys. zdiagnozowanych przypadków jaskry w Polsce u osób powyżej 15 roku życia).

Osoby te nie wiedzą, że chorują i powoli ślepną. Powodem jest bezobjawowy przebieg choroby i niska świadomość społeczna. Polacy zbyt rzadko poddają się badaniom okulistycznym, a jaskra w 90 proc. przypadków przebiega bez widocznych dolegliwości. Co więcej zachorować może każdy, bez względu na wiek.

W pierwszym okresie jaskra nie daje objawów, niszczy jednak nerw wzrokowy. Gdy pacjent zauważa, że gorzej widzi, uszkodzenie nerwu wzrokowego przekracza już 60 proc. Pozostaje wówczas tylko 40 proc. nerwu, który musimy chronić i leczyć. Jeśli jaskrę wykryje się wcześnie, wówczas leczenie oparte jest głównie na podawaniu kropli do oczu. W bardziej zaawansowanych stadiach choroby leczenie jest trudniejsze, rokowania gorsze, a ryzyko ostatecznej utraty widzenia znacznie większe. Dlatego tak ważne są badania przesiewowe w tym kierunku.