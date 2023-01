Sprawdź, czy twój pies lub kot ma cukrzycę. To częsta choroba naszych pupili

Nieleczona cukrzyca może powodować groźne dla zdrowia powikłania, upośledzające działanie wielu narządów wewnętrznych, mogące w konsekwencji doprowadzić nawet do śpiączki i śmierci naszego pupila. Dlatego, jeśli zauważymy u swojego czworonoga niepokojące objawy, należy koniecznie udać się na wizytę kontrolną do lekarza weterynarii.

Cukrzyca u zwierząt – Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że problem cukrzycy dotyka także zwierząt domowych. Jeden na 200 kotów i jeden na 300 psów cierpią z powodu cukrzycy a statystyka ta rośnie – szczególnie u psów. Niektóre rasy psów i kotów są bardziej predysponowane do wystąpienia cukrzycy, np. sznaucery, maltańczyki i miniaturowe rasy, koty norweskie leśne, birmańskie, syjamskie. Znaczenie mają także płeć naszego zwierzaka, jego wiek, fakt czy zwierzę było sterylizowane, uwarunkowania genetyczne. Już na etapie adopcji nowego domownika powinniśmy zainteresować się potencjalnymi chorobami, aby móc jak najwcześniej je wykryć i im przeciwdziałać – tłumaczy dr n. wet. Magdalena Kalwas, ekspert MSD Animal Health.

Czym jest cukrzyca?

Podczas trawienia posiłek jest rozkładany na proste składniki odżywcze, łatwo przyswajalne przez organizm. Węglowodany rozkładane są na cukry proste, z których najważniejszym jest glukoza. Po przyswojeniu glukoza stanowi źródło energii napędzającej organizm do działania. Aby glukoza mogła zostać dostarczona do wnętrza komórek, niezbędna jest insulina – hormon produkowany przez trzustkę. Jeśli trzustka nie produkuje wystarczająco dużo insuliny, glukoza pozostaje w krwiobiegu, wzrasta poziom tego cukru we krwi i rozwija się stan chorobowy – cukrzyca. Rozróżniamy dwa jej typy: typ I, charakteryzujący się niedoborem insuliny oraz typ II wynikający z tzw. insulinooporności, czyli oporność na działanie insuliny. Cukrzyca typu pierwszego częściej występuje u psów, a cukrzyca typu drugiego u kotów.