Sprawdź, gdzie stoją fotoradary. Zobacz, które z nich rejestrują najwięcej wykroczeń! Fotoradary w Łodzi i województwie łódzkim! 28.04.2021

Groźny wypadek na Zdrowiu! Dwa samochody rozbiły się na drzewach! Są ranni. ZDJĘCIA

W sobotni wieczór – 20 marca 2021, około godziny 19.14 – na ulicy Krakowskiej doszło do groźnego wypadku. Dwa samochody osobowe rozbiły się o drzewa w parku na Zdrowiu! Dwie osoby z licznymi obrażeniami trafiły do szpitali. Jak doszło do wypadku? W tej sprawie prowadzone będzie szczegółowe dochodzenie.