Sprawdź, ile zarabiają policjanci! Ruszają nabory do policji! Zobacz, ile jest wakatów? Kto może zostać policjantem? 22.04.2021

Sprawdź, ile zarabiają policjanci! Ruszają nabory do policji! Zobacz, ile jest wakatów? Kto może zostać policjantem?

Przygotowania do naboru idą pełną parą. Sprawa jest paląca, bowiem wspomniane ponad 600 wakatów przypada na 5,4 tys. policjantów pełniących służbę w woj. łódzkim. A to oznacza, że niedobór jest znaczący. Wydawałoby się, że w tej sytuacji komendanci z otwartymi ramionami przyjmą każdego chętnego do założenia munduru. Nic bardziej mylnego.

Do policji w Łódzkiem przyjęto 199 osób

Kandydaci na stróżów prawa w 2020 roku złożyli w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi 1215 podań o przyjęcie do służby, co zakończyło się przyjęciem jedynie 199 osób, czyli zaledwie jednej szóstej! Tak więc dla większości gęste sito weryfikacji i kwalifikacji okazało się nie do pokonania.

Nie skazany i ze średnim wykształceniem

Niektórzy odpadli, ponieważ nie spełniali wymogów formalnych. A te są jednoznaczne. Policjantem może zostać jedynie obywatel Polski cieszący się nienaganną, wręcz nieposzlakowaną opinią. Poza tym musi posiadać co najmniej średnie wykształcenie. Oczywiście nie ma mowy, aby został wcześniej skazany za jakiekolwiek przestępstwo.