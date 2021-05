Sprawdź jakie są, zalecenia przed szczepieniem przeciw COVID? Czego nie robić przed szczepieniem na Covid? ZOBACZ 27.05.2021

Poradnik. Renta socjalna w 2021 roku. Jak otrzymać rentę socjalną? Sprawdź, komu przysługuje renta socjalna? Wysokość renty 27.05.2021

Poradnik. Renta socjalna w 2021 roku. Jak otrzymać rentę socjalną? Sprawdź, komu przysługuje renta socjalna? Wysokość renty. Renta socjalna orzeczenie Nie każdy z nas zdążył wypracować minimalny staż wymagany do przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy. Jeśli zachorowałeś na tyle wcześnie, że takiego stażu nie osiągnąłeś, możesz ubiegać się o przyznanie renty socjalnej. Renta ta przysługuje osobom pełnoletnim. Co to oznacza? Oczywiście, pełnoletność wiąże się przede wszystkim z ukończeniem 18. roku życia. Od tej zasady jest jednak wyjątek. Zgodnie z prawem za pełnoletnią uważa się bowiem także kobietę, która nie ma jeszcze ukończonych 18 lat, ale ma więcej niż 16 lat i wyszła za mąż.