Sprawdzone i smaczne przepisy na Halloween. Jak zrobić zupę z dyni na Halloween? Sprawdzone przepisy na Halloween 14.10.2022

DŻEMY Z DYNI Z IMBIREMSkładniki:2 cytryny2 kg oczyszczonej dyni400 ml wody (1,6 szklanki)100 g startego świeżego imbiru700 g cukru żelującego do dżemów niskosłodzonych 3:1Wykonanie:Skórkę z wyparzonych cytryn należy zetrzeć na tarce, następnie z cytryn usunąć biały miąższ i pokroić na mniejsze kawałki. Następnie pokrojoną dynię umieszczamy w garnku i dolewamy wodę, miąższ z cytryny oraz starty imbir. Całość gotowaćpod przykryciem do momentu, aż dynia zmięknie. Przed końcem gotowania należy odkryć garnek, aby wyparował nadmiar wody. Ugotowaną dynię zmiksować, po czym dodać cukier oraz skórkę z cytryny. Całość wymieszać i gotować 10 minut, aż cukier się rozpuści. Na koniec należy przełożyć całość do słoiczków i odstawić do góry dnem.

pixaby.com