Sprawdzone prezenty na komunię! Ile pieniędzy dać dziecku na komunię? Co dają chrzestni i goście? Jakie prezenty na komunię? 2.09.2021

[sc]Ile na komunię dla dziecka?[/sc]Odpowiedź na to pytanie może być prostsza niż Wam się wydaje. Najlepszą podpowiedzią do rozwiązania zagadnienia "ile na komunię" jest: zachować zdrowy rozsądek. Najlepiej dać tyle, ile sami uznajemy za stosowne. Sprawdziliśmy, co sądzą o tym internauci.Ile na komunię? Niech każdy da tyle, ile uważa - pisze na Facebooku pani Wioletta. - Zbytnie rozpieszczanie nic nie da, bo dziecko nie będzie cieszyć się na widok przybyłego gościa, tylko ma widok wypchanej koperty.CZYTAJ DALEJ NA NASTĘPNYM SLAJDZIE

Krzysztof Szymczak