Sprawdzone przepisy na dynię! Proste przepisy na dania z dyni. Dania z dyni, zobacz nasze przepisy! SPRAWDŹ 15.08.2021

Proste przepisy na dania z dyni

BABECZKI Z DYNI

Składniki:

300 g purée z pieczonej dyni,

150 g roztopionego wiejskiego masła,

300 g mąki,

1 łyżeczka proszku do pieczenia,

0,5 łyżeczki sody oczyszczonej,

170 g cukru,

2 łyżki cukru wanilinowego,

2 jajka,

60 ml mleka.

Wykonanie:

Piekarnik nagrzej do 190 stopni. Mąkę razem z proszkiem do pieczenia i sodą przesiej do miski, dodaj cukier i sól (szczyptę). Połącz składniki. W drugiej misce roztrzep jajka i purée z dyni. Dodaj roztopione masło i mleko. Połącz składniki.

Wszystkie składniki bardzo delikatnie połącz. Pamiętaj kucharzu drogi – WAŻNE - do sypkich składników dodaj jajka z dynią!

Tak przygotowane ciasto wyłóż do foremek. Wstaw do piekarnika i piecz przez około 20 minut.

Po upieczeniu czas na dekorację. Polewa lukrowa - standardowa. Posypka - wiórki z dyni. Zetrzyj dynię na tarce o grubych oczkach. Włóż do piekarnika i wysusz aż powstaną wiórki. Posyp polukrowane babeczki. Gotowe.