Sprawdzone przepisy na grzyby. Proste przepisy na grzyby marynowane, suszone, smażone, solone, kiszone! Jak przechowywać grzyby? 13.08.2021

NOWE ROZMOWA Lichocka: Nowelizacja ustawy medialnej nie jest wymierzona w żadnego nadawcę

– Nie wierzę w to, że ustawa medialna pogorszy relacje naszego kraju z USA. Ważne jest jednak, żeby nasi amerykańscy partnerzy dobrze wiedzieli o co chodzi w nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. Żeby zrozumieli, że to nie jest zamach na media, jak im się to przedstawia. Tylko domknięcie i uszczelnienie prawa, które obowiązuje od 2004 roku – mówi poseł PiS, Joanna Lichocka.