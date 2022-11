Sprawdzone sposoby na ból pleców. Ćwiczenia na kręgosłup. Poznaj przyczyny bólu kręgosłupa. Dlaczego bolą nas plecy? 21.11.2022

PRZYCZYNY BÓLU KRĘGOSŁUPA

OBJAWY BÓLU PLECÓW

Jeżeli ból pleców jest chwilowy i spowodowany np. zbyt długim leżeniem w łóżku to zwykle nie ma się czym martwić. Jeżeli natomiast pojawiają się dodatkowe objawy, takie jak: utrata masy ciała, ból w nogach, trudności w oddawaniu moczu, drętwienie pośladków i wysoka gorączka to znak, że koniecznie trzeba wybrać się do lekarza.