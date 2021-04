Sprzedawcy oszukują na cenach w sklepach, restauracjach, na stacjach paliw. Na co zwrócić uwagę, by nie przepłacić? RAPORT 23.04.2021

Cenom w sklepach, na stacjach, w knajpach i różnych punktach usługowych przyjrzeli się inspektorzy inspekcji handlowych, także z Łodzi i województwa łódzkiego. Kontrole nie wypadły dobrze.

- W 2020 roku przeprowadziliśmy 166 kontroli, oceniając niemal 17 tys. partii produktów - wylicza Krzysztof Stasiak, łódzki wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej w Łodzi. - Kontrolą objęte były różnego rodzaju placówki handlu detalicznego, zarówno małe sklepiki osiedlowe jak i sklepy wielkopowierzchniowe oraz punkty usługowe, w tym m.in. placówki gastronomiczne. Nieprawidłowości stwierdziliśmy w 71 placówkach, czyli w 43 proc. skontrolowanych, w odniesieniu do 1.573 partii towarów (9 proc. ocenianych).

Co było nie tak?

Okazuje się, że w 13 sklepach i punktach przy 278 towarach w ogóle nie było cen, a w 42 placówkach zabrakło cen jednostkowych, czyli np. za litr lub kilogram towaru. Są one istotne, gdyż produkty znajdują się w opakowaniach o różnej objętości i trudno zorientować się, który jest droższy a który tańszy. Dlatego sprzedawcy mają obowiązek podać cenę jednostkową, by ułatwić porównanie. W 20 sklepach i punktach usługowych nawet jeśli znalazła się informacja o cenie jednostkowej, to została ona źle wyliczona. Dotyczyło to 120 artykułów. W czterech sklepy ceny przy kasie okazały się wyższe od tych, które podano przy towarze na regale.