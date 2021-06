Srebrny medal Patrycji Marczuk, pływaczki SSN Start Łódź

– Z Krakowa przywozimy srebrny medal, który wywalczyła zaledwie dziewięcioletnia Patrycja Marczuk w klasyfikacji generalnej juniorów młodszych – informuje Michał Zieliński, trener i wiceprezes Stowarzyszenia Sportu Niepełnosprawnych Start Łódź. – Zawodniczka na co dzień trenuje pod okiem trenera Michała Zielińskiego oraz Zbigniewa Murasa. Patrycja startuje w klasie S3, jest to jedna z niższych klas niepełnosprawności w pływaniu. Podczas mistrzostw Polski startowała trzykrotnie na 50 m stylem grzbietowym, dowolnym oraz klasycznym, bijąc sporo swoje rekordy życiowe. Dla reszty naszej ekipy zawody również były niezwykle udane, większości zawodnikom udało się poprawić rekordy życiowe, w swoich grupach wiekowych oraz klasach niepełnosprawności udało się zająć wysokie miejsca.

Warto dodać, że dla łódzkiego klubu jest to pierwszy medal Mistrzostw Polski Juniorów i trzeci sekcji pływackiej w historii klubu. Sekcja Pływacka - Sportowe Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Start Łódź działa niespełna trzy lata, jak na tak krótki okres działania sekcji jest to spory sukces.

Podczas Mistrzostw Polski Juniorów i Juniorów Młodszych w Pływaniu Niepełnosprawnych zabrakło najlepszej zawodniczki ubiegłorocznych mistrzostw Polski, zawodniczki UKS SP 149 Łódź Zuzanny Boruszewskiej, która kilka dni wcześniej (16-22 maja) rywalizowała podczas Otwartych Mistrzostw Europy Seniorów Osób Niepełnosprawnych w Pływaniu na Maderze w Portugalii. Zuzia dwukrotnie wpłynęła do finałów zajmując w nich piątego miejsca. Zawodniczka na co dzień trenuje z Pauliną Zając oraz Danutą Jagiełło.

– Korzystając z okazji chciałbym jeszcze zachęcić wszystkich do zapisania się do naszej sekcji pływackiej zajęcia są darmowe, prowadzimy rehabilitację poprzez sport – mówi Michał Zieliński, trener i wiceprezes Stowarzyszenia Sportu Niepełnosprawnych Start Łódź. – Poszukujemy dzieci, młodzież z dysfunkcjami narządu ruchu oraz wzroku. Zapewniamy wykwalifikowaną kadrę trenerską, profesjonalne podejście, wyjazdy na zawody, zaplecze techniczne. Serdecznie zapraszam do kontaktu. Sport Niepełnosprawnych to przyszłość

Kontakt: Michał Zieliński - 507 513 422 mzielinski@ssnstart-lodz.pl oraz przez nasz Fan Page na Facebooku - SSN Start Łódź - Sekcja Pływacka Osób Niepełnosprawnych.

ą