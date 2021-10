Srebrny medal Pucharu Polski 2021 dla ŁKSG Łódź

Do rywalizacji przystąpiły cztery najlepsze drużyny w Polsce. Zawody rozgrywane były systemem "każdy z każdym". ŁKSG Łódź po wygraniu meczów z MIG Gliwice i MKSN Mazowsze Warszawa 3:0 przystąpił do walki z drużyną Mistrza Polski - Świtem Wrocław. Na papierze wrocławianki były murowanym faworytem tego spotkania. Nasz zespół prowadzony przez trenera Łukasza Zielińskiego i jego asystenta Bartosza Borkowskiego przystąpił do meczu bardzo skoncentrowany i zmobilizowany. Pierwsze dwa sety łodzianki zagrały koncertowo i w spotkaniu decydującym o zwycięstwie w Pucharze Polski prowadziły 2:0. Sensacja w Raciborzu wisiała w powietrzu. Trzeci set padł jednak łupem zespołu z Wrocławia. W czwartej odsłonie Mistrzynie Polski potwierdziły swoją klasę i wygrały go. Zdobywcę Pucharu Polski miał wyłonić tie-break. Łodzianki zaskoczone całym obrotem sprawy nie sprostały zadaniu i piąty set, a tym samym cały mecz wygrał zespół Świtu Wrocław. Powiedzenie, że kto nie wygrywa meczu 3:0 to przegrywa 3:2 stało się faktem.